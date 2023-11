Unschooling Release Party ! Le 106, 8 décembre 2023, ROUEN.

Unschooling Release Party ! Le 106. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 15.5 à 15.5 euros.

VEDETTES et LA MAROQUINERIE présentent L-R-20-518 & L-R-20-519 Le groupe de post-punk Rouennais Unschooling vient d’annoncer la sortie de son 1er album ‘New World Artifacts’ sur le label Londonien Bad Vibrations Records. L’occasion d’annoncer une tournée anglaise et quelques haltes en France et en Suisse à l’automne avec notamment une release party parisienne le 14 décembre à La Maroquinerie ! Release Party, UNSCHOOLING

Votre billet est ici

Le 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

15.5

EUR15.5.

