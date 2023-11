Ondara Le 106, 28 novembre 2023, ROUEN.

Ondara Le 106. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Le 106 (L-R-22-006227) SMAC de Métropole Rouen Normandie présente Ondara est un jeune artiste Kenyan, auteur, compositeur, interprète. Il a grandi à Nairobi dans une famille modeste et a découvert la musique par le biais de la radio familiale, toujours allumée dans la maison.Véritable self made man, il pose, dès son plus jeune âge, des mots sur les mélodies qu’il entend. Il se plonge alors dans l’univers de la musique folk, dans la lignée de Neil Young, Damien Rice ou encore Ray LaMontagne. Il écume les scènes ouvertes et autres cercles de chanteurs amateurs, publie quelques vidéos sur internet et auto-produit son premier EP. La radio intervient dans son destin : la station locale américaine du Minnesota The Current découvre ses chansons et décide d’entrer l’une d’elles dans sa playlist. S’en suit une signature chez Verve en 2016.Il sort le single American Dream en octobre 2018 et rentre dans la foulée sur la playlist France Inter. Son premier album Tales of America sort en février 2019, un opus comme témoin du parcours d’un immigré dont la détermination et le courage lui feront vivre ses rêves les plus fous et lui feront parcourir le monde.

Votre billet est ici

Le 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

19.8

EUR19.8.

