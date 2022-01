Rouen Handball – Soirée Doublon Le Kindarena Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Rouen Handball – Soirée Doublon Le Kindarena, 5 février 2022, Rouen. Rouen Handball – Soirée Doublon

Le Kindarena, le samedi 5 février à 19:00

19h : National 1 Féminin -> Rouen Handball vs US Palaiseau 21H : National 2 Masculin -> Rouen Handball vs Ségré Haut Anjou Rouen Handball – Soirée Doublon Féminin et Masculin Le Kindarena 40 rue de lillebonne 76000 rouen Rouen Quartier Pasteur Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T19:00:00 2022-02-05T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le Kindarena Adresse 40 rue de lillebonne 76000 rouen Ville Rouen lieuville Le Kindarena Rouen Departement Seine-Maritime

Le Kindarena Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Rouen Handball – Soirée Doublon Le Kindarena 2022-02-05 was last modified: by Rouen Handball – Soirée Doublon Le Kindarena Le Kindarena 5 février 2022 Le Kindarena Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime