Salon Rouen National Arts Halle aux Toiles, 25 mai 2022 11:00, Rouen. 25 mai – 18 juin Sur place Entrée libre https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Just-For-Fun/Rouen-national-arts-1539600836302377/ Durant 3 semaines, du mercredi 25 mai au dimanche 19 juin inclus, la Biennale Rouen National Arts va exposer 110 artistes avec 220 oeuvres. En provenance de toute la Normandie, peintres, sculpteurs, subligraphes et photographes se donnent rendez-vous à Rouen pour exposer leur production durant 3 semaines, du 25 mai au 19 juin. La Biennale Rouen National Arts va pouvoir se tenir de nouveau à Rouen après son annulation en 2020 due à la crise sanitaire. Cette 5ème édition marquera le 10ème anniversaire de ce rendez-vous artistique qui revient tous les deux ans pour accueillir plus d’une centaine d’artistes, parmi lesquels 61 plasticiens, 31 sculpteurs, 6 photographes, 6 subligraphes et autant d’étudiants de l’ESADAR. En provenance principalement de toute la Normandie, la notoriété du rendez-vous attire désormais un tiers d’artistes d’autres régions dont notamment de l’Ile de France. Plus de 200 œuvres seront visibles gratuitement chaque jour sans interruption, sous la Halle aux Toiles rénovée. Un hommage à trois fidèles du salon récemment disparus sera rendu aux peintres Laszlo Mindszenti et Micheline Bousquet ainsi qu’au sculpteur Dominique Denry. Un espace sera consacré à la subligraphie, technique encore méconnue consistant à sublimer des images de haute qualité en les reproduisant sur des matériaux rigides apprêtés d’un vernis. Citons Yves Desportes, Stéphane L’Hôte ou encore Alain Colliard en dignes représentants de cette discipline artistique. Du rouennais Michel Delaunay en passant par le dieppois René Vardon ou le havrais Patrick Boulnois, les diverses tendances picturales se côtoieront sur les cimaises de la Halle aux Toiles. Parmi la trentaine de sculpteurs, citons notamment le très réputé Thierry Bénénati, Rasko ou encore Edith Molet Oghia avec leurs créations en marbre, verre ou bronze. Depuis trois éditions, des photographes sont présentés à la biennale et six exposeront cette année parmi lesquels Jean-Baptiste Ducastel et Eric Bénard. L’association Rouen National Arts poursuit cette année encore son action en faveur de la jeune création. Six étudiants en fin de cursus de l’ESADHaR (École Supérieure d’Art et de Design Le Havre-Rouen) pourront ainsi exposer gracieusement aux côtés d’artistes confirmés. Dans sa démarche, Rouen National Arts fait valoir des mouvements artistiques récents privilégiant d’autres tendances artistiques que celles déjà reconnues en Normandie. Pour les organisateurs soutenus par la Ville de Rouen et la Région Normandie, l’agglomération rouennaise se doit d’accueillir un rendez-vous artistique de qualité ouvert à des artistes d’horizons multiples. Après sélection du commissariat, chacun des artistes présente deux œuvres et toutes seront à vendre lors du salon. La plupart des artistes se rendent à Rouen afin de rencontrer les visiteurs et d’échanger sur leur travail. En complément, des visites et ateliers plastiques seront organisés à destination d’enfants des écoles. Halle aux Toiles Rouen – Seine-Maritime Place de la Haute-Vieille Tour 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime mercredi 25 mai – 11h00 à 19h00

jeudi 26 mai – 11h00 à 19h00

vendredi 27 mai – 11h00 à 19h00

samedi 28 mai – 11h00 à 19h00

dimanche 29 mai – 11h00 à 19h00

lundi 13 juin – 11h00 à 19h00

mardi 14 juin – 11h00 à 19h00

mercredi 15 juin – 11h00 à 19h00

jeudi 16 juin – 11h00 à 19h00

vendredi 17 juin – 11h00 à 19h00

samedi 18 juin – 11h00 à 19h00

