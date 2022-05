Rouen et ses trésors Office de Tourisme de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

du samedi 7 mai au samedi 26 novembre à Office de Tourisme de Rouen

Rencontrer une ville, c’est en découvrir les plus beaux trésors et en savourer l’Histoire ! Suivez le guide, de la Cathédrale à la place du Vieux Marché, découvrez les maisons à pans de bois et vibrez au souvenir de Jeanne d’Arc. Anecdotes, repères historiques et sur prises architecturales sont au programme !

Tarif plein 10 € / tarif réduit 8 € / gratuit moins de 12 ans

Tous les samedis à 15h, découvrez les richesses de la capitale normande Office de Tourisme de Rouen 25, place de la Cathédrale, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

