Séminaire doctoral RADIAN «Art contextuel et espace public» ESADHaR Rouen, 18 novembre 2020 09:30, Rouen

Séance proposée par Matthieu Martin, avec Paul Ardenne, historien de l'art, commissaire d'exposition et écrivain français.

Séance 2 : «Art contextuel et espace public»

Mercredi 18 novembre 2020, 9h30—13h

Avec Paul Ardenne, historien de l’art, commissaire d’exposition et écrivain français.

Séance proposée par Matthieu Martin, à l’ESADHaR, Rouen. Paul Ardenne est notamment auteur du livre Un art contextuel (Flammarion/Champs, 2004) sur la tendance des artistes d’art contemporain à vouloir s’extraire des lieux de l’art et de ses formes traditionnelles pour interagir avec leur environnement social, géographique, politique, etc.

—–

Le doctorat RADIAN est un doctorat de recherche et de création artistiques porté depuis 2018 par l’ésam Caen/Cherbourg, l’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie et l’école doctorale 558 «Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage» de la COMUE Normandie-Université.

Organisé par les doctorants de RADIAN, le séminaire doctoral se veut un lieu d'échange et de réflexion sur les recherches doctorales en cours, nourri par les regards d'invités.

ESADHaR Rouen
2 Rue Giuseppe Verdi, 76000 Rouen

