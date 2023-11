Robin Mckelle-Impressions of Ella Conservatoire de Rouen, 10 novembre 2023, ROUEN.

Robin McKelle revient au jazz avec le disque Impressions of Ella, qui comprend onze standards immortalisés par Ella Fitzgerald. Dans le riche parcours de l’américaine ROBIN MCKELLE, son cœur a toujours balancé entre jazz et soul. Elle chante à merveille tout le répertoire des standards vocaux (de Billie Holiday à Sarah Vaughan) et ses références musicales sont plutôt à chercher du côté de Ray Charles, Nina Simone ou Donny Hathaway. Grande connaisseuse de l’histoire de la Great Black Music, elle a décidé de ne pas choisir ! En effet, en choisissant de rendre hommage à la plus grande de toute, la Reine Ella Fitzgerald, elle se penche sur le répertoire d’une musicienne qui symbolise à elle seule l’art – difficile – de faire groover n’importe quel standard de jazz. l’album Impressions of Ella est un hommage aussi inspiré que personnel à la First Lady of Swing. D’ Embraceable You en passant par April in Paris, How High is the Moon, My One and Only ou Taking a Chance on Love, on retrouve sur Impressions of Ella la chanteuse Robin McKelle très inspirée et qui parvient à donner souffle à ces classiques intemporels. L’album révèle une Robin McKelle plus expérimentée et avisée que jamais. Plus de 15 ans après son premier album, elle est enfin prête à affronter la charge émotionnelle de ces standards du jazz Découverte en France comme chanteuse de jazz, dans la filiation d’Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, la flamboyante Robin McKelle avait délibérément pris un virage vers la soul, le rock et le blues. Force est de constater qu’il faut un talent audacieux pour se glisser dans la peau de ces immenses chanteuses. Robin McKelle a déjà montré qu’elle était prête à relever le défi, en reprenant des chansons de ces musiciennes légendaires lors de ses concerts. À l’occasion de la sortie de son nouvel album en 2023, la chanteuse et compositrice américaine recrée l’univers laissé par ses congénères : interprétation des ballades et scat accompli. Loin de l’hommage classique, Robin McKelle redessine les chansons de sa voix à la fois puissante, fragile et sensuelle. Rejoignez Robin dont l’art ressemble de plus en plus à l’ébène, alors qu’elle rend hommage à une icônesde la musique du XXe siècle. Robin McKelle (voix) Jonathan Thomas (piano) Eric Wheeler (basse) Jonathan Barber (batterie) Robin McKelle

Conservatoire de Rouen ROUEN 50, avenue de la Porte des Champs Seine-Maritime

