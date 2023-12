20 000 LIEUES SOUS LES MERS CDN ROUEN NORMANDIE ESPACE MARC SAN Rouen, 14 février 2024 20:00, Rouen.

20 000 LIEUES SOUS LES MERS CDN ROUEN NORMANDIE ESPACE MARC SAN Rouen Mercredi 14 février 2024, 20h00

D’APRÈS JULES VERNE – VALÉRIE LESORT | CHRISTIAN HECQ

L’irrésistible duo formé par la plasticienne Valérie Lesort et le sociétaire de la Comédie-Française Christian Hecq nous embarque à bord du Nautilus pour une adaptation féérique et pleine d’humour du roman de Jules Verne.

Partis en chasse d’un vaisseau semant la terreur sur les océans, le Professeur Aronnax, son fidèle domestique Conseil et le harponneur Ned Land se retrouvent prisonniers du capitaine Nemo à bord de son sous-marin le Nautilus. Ce pirate moderne leur fera vivre la plus grande aventure de leur vie, entre découvertes scientifiques et exploration des merveilles de l’océan.

Fidèles à l’imaginaire de Jules Verne, Valérie Lesort et Christian Hecq ont choisi de mêler au jeu des comédien·es la manipulation de marionnettes pour incarner poissons des profondeurs, poulpes géants et autres méduses lumineuses. Une adaptation virtuose et pleine d’humour récompensée du Molière de la création visuelle.

CDN ROUEN NORMANDIE ESPACE MARC SAN 1 RUE NICOLAS POUSSIN 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime