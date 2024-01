Vide dressing géant Violette Sauvage Entrepôt Food Hall Rouen, samedi 17 février 2024.

Vide dressing géant Violette Sauvage Entrepôt Food Hall Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 11:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Nouvelle année = retour tant attendu dans une ville que nous n’avons pas vu depuis longtemps ROUEN ! Nous sommes plus que prêts à envahir à nouveau la ville avec notre esprit slow-fashion et notre passion pour la seconde main !

Alors les rouennais, prêt.es pour un vide-dressing 100% mode? Notez dans votre agenda votre prochain week-end responsable les 17 et 18 février 2024 !

.

Entrepôt Food Hall 5 Quai de Boisguilbert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie rouen@violettesauvage.fr



