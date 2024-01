Dîner-croisière de la Saint-Valentin Rouen, mercredi 14 février 2024.

Dîner-croisière de la Saint-Valentin Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:30:00

fin : 2024-02-14 23:30:00

Love is in the air !

Embarquez pour une escapade amoureuse sur la Seine 3h de croisière romantique pour célébrer l’Amour. Musique live et gourmandise vous attendent à bord.

Points clés :

Fêtez la Saint-Valentin au fil de l’eau

Un moment musical et gourmand

Dîner dans un cadre insolite

Embarquement 20h15 / Départ 20h30 Retour 23h30

Embarquez pour une soirée inoubliable à bord du bateau Escapade et célébrez la Saint-Valentin de manière spéciale. Profitez d’une croisière de 3 heures le long de la Seine, offrant une vue sur les lumières étincelantes de la ville de Rouen.

Monsieur Riou, notre talentueux pianiste, sera présent pour créer une ambiance envoûtante avec ses mélodies romantiques.

Votre expérience sera sublimée par un délicieux dîner gastronomique, minutieusement élaboré pour cette occasion.

2 choix de placement à bord placement central (au centre du bateau, 4 personnes maximum par table) ou vue privilégiée (près des fenêtres)

Menu en cours d’élaboration

Love is in the air !

Embarquez pour une escapade amoureuse sur la Seine 3h de croisière romantique pour célébrer l’Amour. Musique live et gourmandise vous attendent à bord.

Points clés :

Fêtez la Saint-Valentin au fil de l’eau

Un moment musical et gourmand

Dîner dans un cadre insolite

Embarquement 20h15 / Départ 20h30 Retour 23h30

Embarquez pour une soirée inoubliable à bord du bateau Escapade et célébrez la Saint-Valentin de manière spéciale. Profitez d’une croisière de 3 heures le long de la Seine, offrant une vue sur les lumières étincelantes de la ville de Rouen.

Monsieur Riou, notre talentueux pianiste, sera présent pour créer une ambiance envoûtante avec ses mélodies romantiques.

Votre expérience sera sublimée par un délicieux dîner gastronomique, minutieusement élaboré pour cette occasion.

2 choix de placement à bord placement central (au centre du bateau, 4 personnes maximum par table) ou vue privilégiée (près des fenêtres)

Menu en cours d’élaboration

.

Quai Ferdinand de Lesseps

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



L’événement Dîner-croisière de la Saint-Valentin Rouen a été mis à jour le 2024-01-19 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES