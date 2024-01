Exposition Océan, une plongée insolite Atrium Rouen, lundi 12 février 2024.

Exposition Océan, une plongée insolite Atrium Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-12

fin : 2024-10-31

En famille, partez pour un voyage merveilleux et surprenant des fonds océaniques jusqu’à la Normandie.

– Plongez au milieu du plancton composé d’organismes microscopiques au rôle écologique majeur à l’échelle de la Terre.

– Montez à bord du nautile, prenez les commandes et découvrez les prouesses technologiques réalisées par l’Homme pour explorer l’océan.

– Rencontrez l’incroyable faune de l’océan austral, adaptée aux milieux extrêmes. Découvrez les relations parfois complexes entre les Hommes et la biodiversité marine.

– Et tout au long du voyage, vous serez sensibilisés à la fragilité de l’océan dont les abysses restent encore à explorer.

À travers ses nombreux dispositifs interactifs, l’exposition Océan, une plongée insolite, conçue et adaptée par le Muséum national d’histoire naturelle, permet de mieux comprendre la vie au sein de l’Océan.

Atrium 115 Boulevard de l’Europe

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie forum@scienceaction.asso.fr



