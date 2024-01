COMBAT DE BALS #3 – ZIVELI ORKESTAR + RADIX TRIO + BORIS VIANDE Rouen, vendredi 26 janvier 2024.

ZIVELI ORKESTAR + RADIX TRIO + BORIS VIANDE

Coproduction Le 106 / L’Etincelle / La Sauce Balkanique

VEN. 26 JAN. À 20 :00

Loc : 16 euros / Guichet : 19 euros / TR : 12,5 euros / Abonné : 9,5 euros

Deux scènes installées face à face, l’occasion pour les deux ensembles musicaux Radix et le Ziveli Orkestar (“à la vie” en serbe) de s’affronter et d’enchaîner les danses traditionnelles : bourrées, scottishs, horas, coceks, kolos, valses impaires, tarentelles. Pour entraîner le public dans le match, une danseuse changera de camp comme de chemise, pour une initiation aux pas de base des danses folkloriques survoltées. Souffle et bonnes chaussures sont de rigueur !

Boris Viande viendra clôturer le bal avec son live électro trompette !

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com



