Contes de grand-mère Rouen, vendredi 26 janvier 2024.

Contes de grand-mère Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 12:00:00

fin : 2024-01-26 13:30:00

La culture traditionnelle vietnamienne est à l’honneur avec le compositeur, originaire de l’ancienne cité impériale Huê, Ton-Thât Tiêt, qui fêtera en octobre 2024 ses 91 ans. Arrivé en France en 1958 pour approfondir ses études musicales, il devient élève de Jean Rivier et d’André Jolivet au Conservatoire de Paris et découvre les techniques sérielles. A la recherche de son propre style, il développe un langage singulier qui est la parfaite synthèse entre l’Orient et l’Occident. Imprégnée de l’Odeur de la papaye verte, sa musique est d’une grande intériorité et résonne aux couleurs de l’Orient. Composés en 2015 et dédiés à son petit-fils, les Contes de grand-mère s’inspirent de trois contes traditionnels du Viêt Nam recueillis et traduits par son épouse Tâm Qùy.

Caroline Lavoinne, récitante

Hervé Walczak, violon

Julien Payan, guitare

Catherine Favre, percussions

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Hôtel de ville – Méridiennes

2 Place du Général de Gaulle

