AZIYIADÉ L’ORIENT À LA CROISÉE DES SENS Rouen, vendredi 26 janvier 2024.

AZIYIADÉ L’ORIENT À LA CROISÉE DES SENS Rouen Seine-Maritime

Début : 2024-01-26 18:30:00

C’est une expérience sensorielle inédite associant notes musicales et olfactives que l’on vous propose à travers le roman de Pierre Loti, Aziyadé. Le parfumeur-créateur Marc-Antoine Corticchiato vous racontera comment ce roman daté de 1879 lui a inspiré son parfum » Aziyadé « , et expliquera ses choix artistiques pour retranscrire en parfum l’héroïne, l’amour et l’Orient ; puis comédiens et musiciens avec notamment la présence du quatuor à cordes Ä’khos se répondront, autour d’extraits littéraires et musicaux inspirés par un Orient souvent fantasmé, dressant à leur tour de multiples correspondances entre les cultures, les formes d’art et notre manière de les appréhender par l’imaginaire comme par les sens.

Marc-Antoine Corticchiato, conférencier, créateur-parfumeur de la maison Parfum d’empire

Caroline Lavoinne et Rafaël Menanteau, conception et coordination artistique

Quatuor Ä’khos (Salomé Ozanne, Alice Mannu, violons – Alex Bazire, Alto – Leïla Laugier, violoncelle) et élèves des classes de musique et d’art dramatique du Conservatoire

L’évènement se déroulera à l’Historial Jeanne d’Arc.

Entrée libre, sur réservation.

Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

7 Rue Saint-Romain

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie contact@metropole-rouen-normandie.fr



