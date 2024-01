CONTE MUSICAL SHÉHÉRAZADE Rouen, mercredi 24 janvier 2024.

CONTE MUSICAL SHÉHÉRAZADE Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 16:00:00

fin : 2024-01-24 17:00:00

Shéhérazade… c’est l’histoire d’une jeune femme pleine d’esprit, qui a inventé un stratagème d’une douceur redoutable. Persuadé en effet que toutes les femmes sont infidèles, le sultan Shahriar en épouse une chaque jour et la fait égorger le matin. Shéhérazade intervient alors, épouse le sultan, mais imagine de lui raconter une histoire sans la terminer. Le lendemain, elle achève l’histoire commencée la veille puis en commence une autre, et ainsi de suite. Au bout de mille et une nuits, le sultan, ébloui par l’habileté de Shéhérazade, décide de renoncer à la faire mourir.

Avec la classe de trompette de Guy Messler

50 Avenue de la Porte des Champs

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie publics.conservatoire@rouen.fr



