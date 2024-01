LA MAISON TELLIER « HARVEST » + FLORA HIBBERD Rouen, samedi 20 janvier 2024.

LA MAISON TELLIER « HARVEST » + FLORA HIBBERD Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20

SAM. 20 JANV. À 20:00

Initialement présenté au 104 et au festival du Printemps de Bourges, ce projet est né d’une passion fondatrice entre les cinq membres de La Maison Tellier pour Harvest, l’album culte de Neil Young. Un album aux chansons inoubliables que le groupe revisite dans son intégralité et en belle compagnie. Pour explorer avec de nouvelles voix et sur une nouvelle voie ce disque de légende, la formation française a fait appel entre autres à Hugh Coltman, Safia Nolin, Albin de la Simone, H-Burns, Lonny, Ysé, Pauline Denize ou Pascal de Delgrès… Plus de cinquante ans après sa sortie, des interprétations en or pour un disque qui fut l’un des plus grands succès des ventes de l’année 1972 jusqu’à devenir mythique ! Un hommage unique à découvrir absolument !

Chant : Safia Nolin, H Burns, Hugh Coltman (+ harmonica), Lonny, Pascal Danae (Delgrès)

Albin de la Simone (piano), Antoine Pinet (guitare/pedal steel)

Chœurs/cordes : Ysé (violoncelle + chant), Pauline Denize (violon + chant)

En première partie, les motifs indie-folk de Flora Hibberd.hé de Gogojuice.

SAM. 20 JANV. À 20:00

Initialement présenté au 104 et au festival du Printemps de Bourges, ce projet est né d’une passion fondatrice entre les cinq membres de La Maison Tellier pour Harvest, l’album culte de Neil Young. Un album aux chansons inoubliables que le groupe revisite dans son intégralité et en belle compagnie. Pour explorer avec de nouvelles voix et sur une nouvelle voie ce disque de légende, la formation française a fait appel entre autres à Hugh Coltman, Safia Nolin, Albin de la Simone, H-Burns, Lonny, Ysé, Pauline Denize ou Pascal de Delgrès… Plus de cinquante ans après sa sortie, des interprétations en or pour un disque qui fut l’un des plus grands succès des ventes de l’année 1972 jusqu’à devenir mythique ! Un hommage unique à découvrir absolument !

Chant : Safia Nolin, H Burns, Hugh Coltman (+ harmonica), Lonny, Pascal Danae (Delgrès)

Albin de la Simone (piano), Antoine Pinet (guitare/pedal steel)

Chœurs/cordes : Ysé (violoncelle + chant), Pauline Denize (violon + chant)

En première partie, les motifs indie-folk de Flora Hibberd.hé de Gogojuice.

.

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com



L’événement LA MAISON TELLIER « HARVEST » + FLORA HIBBERD Rouen a été mis à jour le 2024-01-10 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES