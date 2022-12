Roue Jackpot au Casino de Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse OT Grands Lacs Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

2023-01-07 12:00:00 – 2023-01-08 02:00:00

Biscarrosse

Tout le week-end dans votre casino tentez de remporter jusqu’à 200€* !

Prêt à ne rien dépenser pour gagner GROS ?!

Tout le week-end dans votre casino tentez de remporter jusqu'à 200€* !

Une fois par jour lancer la ROUE JACKPOT et attendez que la chance soit avec vous ! *en ticket de jeu non négociable

+33 5 58 78 26 99 Casino de Biscarrosse

