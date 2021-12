Gennevilliers Médiathèque Robert Doisneau Gennevilliers, Hauts-de-Seine Roue de la Fortune littéraire avec les comédiens du Studio Théâtre Médiathèque Robert Doisneau Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine

Roue de la Fortune littéraire avec les comédiens du Studio Théâtre Médiathèque Robert Doisneau, 22 janvier 2022, Gennevilliers. Roue de la Fortune littéraire avec les comédiens du Studio Théâtre

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Robert Doisneau

Roue de la fortune et lectures théâtralisées avec les comédiens du Studio Théâtre. Les bibliothécaires ont décidé de reprendre le principe du célèbre jeu de la Roue de la fortune et avec la collaboration des comédiens du Studio Théâtre l’ont adapté pour que vous puissiez découvrir des extraits d’oeuvres littéraires. **Le jeu mêlé de lectures se fera en deux temps :** * 1ère séance à 19h * 2e séance à 20h Venez donc jouer et surtout écouter ces extraits de textes sublimés par les comédiens du Studio Théâtre.

Inscription obligatoire.

Roue de la fortune et lectures théâtralisées Médiathèque Robert Doisneau 28 rue Paul Vaillant-Couturier 92230 Gennevilliers. Gennevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Médiathèque Robert Doisneau Adresse 28 rue Paul Vaillant-Couturier 92230 Gennevilliers. Ville Gennevilliers lieuville Médiathèque Robert Doisneau Gennevilliers