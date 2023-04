Hämmelen am Gaart concert en plein air Roudemer Junkerwiss L-6956 Rodenbourg Rodenbourg Catégories d’Évènement: Canton Grevenmacher

Hämmelen am Gaart concert en plein air Roudemer Junkerwiss L-6956 Rodenbourg, 3 juin 2023, Rodenbourg. Hämmelen am Gaart concert en plein air Samedi 3 juin, 14h00 Roudemer Junkerwiss L-6956 Rodenbourg Nous jouons notre Hämmelsmarsch traditionnel sur les traces d’Ernst Hemingway en pleine nature. Le Hämmelsmarsch est une tradition très importante et très appréciée des habitants de Roudemer. Aussi pour nous en tant que club, c’est une grande sortie chaque année où nous nous impliquons tous, grands ou petits. Roudemer Junkerwiss L-6956 Rodenbourg rodenbourg Rodenbourg 6956 Canton Grevenmacher +352 621 423 473 http://www.jardinsluxembourg.lu Nous jouons notre Hämmelsmarsch traditionnel sur les traces d’Ernst Hemingway en pleine nature. Le Hämmelsmarsch est une tradition très importante et très appréciée des habitants de Roudemer. Aussi pour nous en tant que club, c’est une grande sortie chaque année où nous nous impliquons tous, grands ou petits. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

