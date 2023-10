Barok’n’Pop présente « Popul’airs » Roudelet Felibren Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

Barok’n’Pop présente « Popul’airs », le samedi 14 octobre à 20h30 à l’ Espace Roudelet-Felibren de Château Gombert à Marseille.

Ce spectacle, c’est tout l’esprit de cet orchestre atypique

– mélanges des genres et des époques, arrangements inédits et génialement décalés de Bernard AMRANI, mash-up audacieux –

pour vous faire (re)trouver (ou pas!..) des airs très connus,

mais repris avec de nombreuses… surprises!

Et si la star, c’était vous?!…

Roudelet Felibren 45, boulevard Bara, 13013 Marseille

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

