La traversée de Roubaix Roubaix Tourisme Roubaix, 6 janvier 2024, Roubaix.

La traversée de Roubaix 6 janvier – 9 mars, les samedis Roubaix Tourisme 8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T11:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T11:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:30:00+01:00

D’un lieu à l’autre et à travers les époques, embarquez pour une traversée de Roubaix qui vous permettra de découvrir l’histoire de la ville et les grands incontournables du centre-ville : la gare, l’Ensait, la Piscine, l’église St-Martin, l’hôtel de ville, l’usine Motte Bossut et une courée.

Une visite essentielle pour découvrir ou redécouvrir Roubaix !

Roubaix Tourisme 3 bis rue du chemin de fer 59100 Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-traversee-de-roubaix »}]

Roubaix Tourisme