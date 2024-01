Pleins feux sur les Nuits des arts lumineux (visite) Roubaix Tourisme Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Cette balade guidée vous apporte un éclairage passionnant sur les coulisses artistiques et techniques des oeuvres mapping présentées lors de cette nouvelle saison des Nuits des Arts lumineux de Roubaix

Durée: 1h30

Dates: Vendredi 5 janvier de 18h30 à 20h

Vendredi 26 janvier de 18h30 à 20h

Vendredi 23 février de 18h45 à 20h15

Vendredi 8 mars de 19h15 à 20h45

Vendredi 15 mars de 19h15 à 20h45

Vendredi 22 mars de 19h45 à 21h15

Vendredi 29 mars de 19h45 à 21h15 Plus d’information sur Les Nuits des Arts Lumineux 2023-2024 :

Plus d'information sur Les Nuits des Arts Lumineux 2023-2024 :

www.roubaixtourisme.com/avivre/les-nuits-des-arts-lumineux-de-roubaix/

Roubaix Tourisme
3 bis rue du chemin de fer
59100 Roubaix

