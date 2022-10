Jeu de piste autour de la bière / Soif de Graff Roubaix Tourisme, 12 novembre 2022, Roubaix.

Jeu de piste autour de la bière / Soif de Graff 12 novembre 2022 et 11 mars 2023 Roubaix Tourisme

19€/ personne dégustation incluse

Jeu de piste

Roubaix Tourisme 3 bis rue du chemin de fer 59100 Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Relevez le challenge de l’édition spéciale Soif de Graff !

Accompagnés par votre maître du jeu, votre parcourrez la ville en équipe, munis de votre livret ! Dégustations surprises et animations émailleront votre parcours.

Convivialité et bonne humeur seront évidemment de la partie :)

Fruit de la collaboration de l’Echappée Bière et Roubaix Tourisme, le Jeu de Piste Soif de Graff vous invite à découvrir Roubaix, ville de brassage culturel…. Et de brassage de bière !

Avec plus de 110 spots et 90 fresques, Roubaix est aujourd’hui un vrai musée à ciel ouvert en perpétuel mouvement.

Berceau historique de la brasserie Terken désormais fermée, la ville voit aujourd’hui renaître la tradition brassicole avec le développement de micro-brasseries dynamiques et inventives…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T14:30:00+01:00

2023-03-11T18:00:00+01:00

L’échappée Bière