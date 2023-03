Fête du canal Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Fête du canal Roubaix, 25 juin 2023, Roubaix. Fête du canal Dimanche 25 juin, 14h00 Roubaix Gratuit Une fête aux airs d’antan, les joutes nautiques reviennent sur le canal pour le bonheur des petits et des plus grands.. il y aura de quoi s’en mettre plein les yeux ! Au programme : les jeux traditionnels de la Compagnie Sac à dés, ateliers nature, balades fluviales .. en partenariat avec le PIC Union et la Maison de l’eau, de la pêche et de la Nature. A partir de 14h

