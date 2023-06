Trois rues. Trois temps. Roubaix Roubaix, 9 juin 2023, Roubaix.

Trois rues. Trois temps. est un projet participatif ouvert à toutes et tous, pour mettre en valeur le quartier ECHO, son architecture, sa mémoire et son avenir.

Cette création chorégraphique imaginée par la chorégraphe Mariem Guellouz avec les habitant.e.s du quartier invite le public dans une déambulation dansée autour de la rue du Caire, de la rue d’Oran et de la rue d’Alger.

Le spectacle donné dans l’espace public permettra ainsi de mettre en valeur la mémoire et la culture des habitant.e.s à travers l’architecture et, tourné vers l’avenir, s’intéressera à la place des femmes au sein du quartier. En parallèle de la danse, un travail de reportage photographique et des témoignages récoltés auprès des participant.e.s donnera également lieu à une exposition.

ateliers

VE 09, SA 10 & VE 16.06

Roubaix – complexe sportif Oran Delespaul

déambulation dansée

SA 17.06 14:00

Roubaix – départ devant le n°195, rue de Cartigny

Retrouvez toutes les infos sur balletdunord.fr

Roubaix 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « z.ladraa@balletdunord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 94 54 »}] [{« link »: « https://www.balletdunord.fr/projects/trois-rues-trois-temps/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T09:30:00+02:00 – 2023-06-09T12:00:00+02:00

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T16:30:00+02:00

danse ateliers

Ballet du Nord