Balade naturaliste : plongée de l’autre côté du miroir Roubaix, 24 mai 2023, Roubaix. Balade naturaliste : plongée de l’autre côté du miroir Mercredi 24 mai, 14h00 Roubaix Mares, cours d’eau, canaux, … les milieux aquatiques de la métropole sont très variés. Partez à leur découverte au cours de cette animation regroupant exploration, capture à l’épuisette, observation à la loupe et film documentaire.

Balade animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature.

Heure de rendez-vous : 14h

Durée : 2h

Lieu : Maison de l’eau, de la pêche et de la nature – 202 Grande Rue à Roubaix

