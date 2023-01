Une journée pour passer la porte des entreprises Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Sur inscription lors du « Ticket pour l’emploi » du 7 février

C’est ouvert ! Roubaix 59100 ROUBAIX Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France L’événement où les entreprises vous ouvrent leurs portes ! Attention ! Il est impératif de participer à l’évènement “Ticket pour l’Emploi” du 7 février pour pouvoir participer à cet atelier ! Ce qui vous attend

Parce que parfois, nous avons de fausses idées sur la vie d’une entreprise, nous avons mis en place une journée pour leur permettre de vous faire connaître leur quotidien. Cette journée à pour objectif de vous faire découvrir leurs activités, leurs métiers, leurs compétences et peut-être y trouver un emploi. “C’est ouvert !” va vous permettre d’entrer directement en contact avec des employeurs et de découvrir la vie de l’entreprise. En Février, les entreprises du numérique vous ouvrent leurs portes ! Vous souhaitez en savoir plus ? Assistez au ticket pour l’emploi !

