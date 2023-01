Parcours lumière dans la ville Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Parcours lumière dans la ville Roubaix, 12 janvier 2023, Roubaix. Parcours lumière dans la ville 12 janvier – 13 mai Roubaix

Gratuit

Un événement à Roubaix Roubaix roubaix grand place Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Roubaix met la nuit en lumière !

Jusque la mi mai, du jeudi au samedi, les façades des lieux incontournables de la ville se parent de mille feux et vous offrent mappings monumentaux et projections sublimantes.

De la tombée de la nuit jusque 22h, profitez de la magie et de la mise en valeur exceptionnelle des lieux les plus prestigieux de la ville !

Dès aujourd’hui, faites le plein d’émotions devant L’Hôtel de Ville, l’Ensait, le Musée La Piscine, l’Eglise Saint Martin et l’Avant Poste en attendant très bientôt la fresque Camille Claudel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T19:00:00+01:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 Loic Trinel

