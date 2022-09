Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2022 7 – 9 octobre Roubaix

Entrée Libre

Découvrez les coulisses de la création.

Ce rendez-vous artistique proposé par le Département du Nord, met à l’honneur les arts plastiques et visuels. Près d’un millier d’artistes, professionnels et amateurs, se mobilisent chaque année, partout en France, en octobre pour faire de cet évènement culturel un moment inédit, riche en découvertes humaines et artistiques, dans des lieux surprenants, parfois insolites, toujours propices aux échanges et à la convivialité.

Sur Roubaix et Tourcoing, plus de 50 lieux et artistes vous ouvrent leurs portes pour l’occasion !

Évènement gratuit soumis aux règles sanitaires en vigueur.



