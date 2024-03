Roubaix Place des grands hommes Roubaix Tourisme Roubaix, samedi 26 octobre 2024.

Roubaix Place des grands hommes Sur les pas des fils de Roubaix Samedi 26 octobre, 10h30 Roubaix Tourisme 8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-26T10:30:00+02:00 – 2024-10-26T12:00:00+02:00

Fin : 2024-10-26T10:30:00+02:00 – 2024-10-26T12:00:00+02:00

Que serait une ville sans les hommes qui en ont forgé l’âme et le profil ?

Illustres ou plus modestes, certains personnages sont devenus au fil des siècles indissociables de l’histoire de Roubaix. Cette visite s’attachera à vous présenter ces figures incontournables: seigneurs, grands patrons de l’ère industrielle, hommes politiques ou encore architectes qui ont fait la gloire de la ville aux mille cheminées ! Bienvenue dans ce voyage dans le temps où petite et grande histoire se mêleront…

Roubaix Tourisme 3 bis rue du chemin de fer 59100 Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

