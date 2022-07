Laurence Médori | TRAVERSER | Festival Pile au Rdv Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Laurence Médori | TRAVERSER | Festival Pile au Rdv Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature, 9 juillet 2022 15:00, Roubaix. 9 – 14 juillet Sur place Gratuit sur inscription 03 28 33 48 33, billetterie@laconditionpublique.com

Dans une démarche collective participative, les balades proposées par Laurence Medori sont une ode à l’exploration des paysages par la marche et les perceptions du sensible. Laurence Médori | TRAVERSER | Festival Pile au rdv

Samedi 09.07 – 15:00 > 18:00*

Dimanche 10.07 – 14:30 > 17:30*

Mercredi 13.07 – 21:00 > 00:00**

Jeudi 14.07 – 18:30 > 21:30* A l’invitation du BAR (Bureau d’Art et de Recherche), dans le cadre du Festival Pile au RDV de la Condition Publique, l’artiste Laurence Médori vous convie à des balades urbaines, sensitives et créatives au long des berges du canal de Roubaix. Dans une démarche collective participative, ces balades sont une ode à l’exploration des paysages par la marche et les perceptions du sensible. Infos / Résa (Nombre de place limité) via la Condition Publique

En ligne : laconditionpublique.com

billetterie@laconditionpublique.com

Sur place : 14 place Faidherbe, Roubaix

Par Tél. : 03 28 33 48 33 * Venir avec un chapeau, une casquette ou tout autre couvre-chef

** Venir avec une lampe de poche, frontale ou autre » pour le rdv nocturne du 13 juillet Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature 202 Grande Rue, 59100 Roubaix 59100 Roubaix Nord Nord samedi 9 juillet – 15h00 à 18h00

