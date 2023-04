Invité.e.s inattendu.e.s Le Métropolitain Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Invité.e.s inattendu.e.s Le Métropolitain, 7 avril 2023 18:00, Roubaix. Le Métropolitain et le B.A.R. accueillent une exposition collective du “Group Art”, Club des Jeunes de Bondues, en deux accrochages distincts – avril et mai. 7 avril – 27 mai 1 L’atelier d’arts plastiques, cadre de réalisation et d’épanouissement, ouverts aux enfants de 3 à 15 ans, leurs permet tout à la fois de s’initier à des techniques diverses et variées ainsi qu’à des sujets comme le portrait, la nature morte, …

Ces ateliers, menés par Mélissa et Paola dans une ambiance décontractée, leurs permettent d’exprimer, développer leur créativité mais aussi de visiter des expositions, découvrir de nombreux artistes. A vous de découvrir leurs œuvres ! * https://cjbbondues.fr/

www.facebook.com/metropolitain.rbx Exposition sera visible du 7 avril au 27 mai 2023

Vernissage le vendredi 7 avril à partir de 18:30

Dans le cadre de la 24ème Nuit des Arts nocturne le samedi 13 mai jusqu’à 23:00 Le Métropolitain 121 avenue jean lebas 59100 Roubaix 59100 Nord

03 20 70 47 04

