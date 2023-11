Salvatore Adamo Le Colisée, 21 janvier 2024, ROUBAIX.

Salvatore Adamo Le Colisée. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 17:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 37.5 à 52.0 euros.

LE COLISEE THEATRE DE ROUBAIX (L1-1009742/6884/9741) en accord avec DECIBELS PRODUCTIONS et TONIGHT MUSIC présentent : ce concert. Date du 22/10/2023 reportée au 21/01/2024 à 17h00Les billets restent valablesDans son dernier album, sorti en janvier 2023, Salvatore Adamo, en connaisseur averti, revisite et adapte 14 standards anglo-saxons. Il nous fait l’honneur de venir les interpréter sur notre scène sans oublier bien sûr quelques uns de ses plus grands succès.Ouverture des portes à 16h00Réservations PMR : 03 20 24 07 07 Salvatore Adamo

Le Colisée ROUBAIX Rue de l’Epeule 59100

