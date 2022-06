Végétalise tes regards #2 | Co-création d’une carte sensible La Ferme du Trichon Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Végétalise tes regards #2 | Co-création d’une carte sensible La Ferme du Trichon, 15 juin 2022 14:00, Roubaix. Mercredi 15 juin, 14h00 Sur place Visite gratuite. Atelier 2,50€/participant.e eden.le.bar@free.fr À l’occasion de l’atelier, l’artiste Vito crée une carte sensible inédite du quartier autour de la Ferme circulaire du Trichon pour illustrer une ville et une ferme urbaines en pleine métamorphose. Vous aurez pour mission de personnaliser ce paysage pour constituer une cartographie narrative. Pour la mener à bien, vous aurez à disposition :

> Méthodes données par l’artiste

> Matériaux créatifs recyclés (tampons, encres végétales, …) Sans oublier votre créativité bien sûr! Visite gratuite. Atelier 2,50€/participant.e

Inscription : eden.le.bar@free.fr / 03 62 28 13 86 / Qsp*galerie, située au 112, avenue Jean Lebas – 59100 ROUBAIX La Ferme du Trichon 20 rue sébastopol 59100 Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord mercredi 15 juin – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Ferme du Trichon Adresse 20 rue sébastopol 59100 Roubaix Ville Roubaix Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville La Ferme du Trichon Roubaix Departement Nord

La Ferme du Trichon Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Végétalise tes regards #2 | Co-création d’une carte sensible La Ferme du Trichon 2022-06-15 was last modified: by Végétalise tes regards #2 | Co-création d’une carte sensible La Ferme du Trichon La Ferme du Trichon 15 juin 2022 14:00 La Ferme du Trichon Roubaix roubaix

Roubaix Nord