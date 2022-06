Végétalise tes regards #2 | Pratique du Tataki-Zomé Jardin de Chlorophylle Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Végétalise tes regards #2 | Pratique du Tataki-Zomé Jardin de Chlorophylle, 8 juin 2022 14:00, Roubaix. Mercredi 8 juin, 14h00 Sur place Visite libre. Atelier 2,50€/participant.e eden.le.bar@free.fr Second rendez-vous avec l’artiste textile Amélie Lemonnier avec qui vous participerez à un atelier de Tataki-Zomé, au Jardin de Chlorophylle. Le Tataki-Zomé porte à la fois un doux nom, en même temps qu’un geste quelque peu barbare. Nous plaisantons bien sûr ! En japonais, « tataki » veut dire « marteler » et « zomé » signifie « teindre ». Le Tataki-Zomé est donc une pratique amusante qui consiste à marteler sur un tissu des végétaux fraîchement cueillis pour réaliser une impression. C’est donc une technique d’impression textile entièrement naturelle ! Et le résultat est d’une beauté et d’une magie absolue… Pour l’atelier, vous pouvez aussi apporter vos propres tissus (clairs) si le cœur vous en dit. Sinon, nous vous en fournissons. Ce moment créatif sera précédé d’une visite du luxuriant Jardin de Chlorophylle qu’il faut absolument découvrir ! Visite gratuite. Atelier 2,50€/participant.e

Inscription : eden.le.bar@free.fr / 03 62 28 13 86 / Qsp*galerie, située au 112, avenue Jean Lebas – 59100 ROUBAIX Jardin de Chlorophylle 315 Grande Rue 59100 ROUBAIX 59100 Roubaix Nord Nord mercredi 8 juin – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Jardin de Chlorophylle Adresse 315 Grande Rue 59100 ROUBAIX Ville Roubaix Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Jardin de Chlorophylle Roubaix Departement Nord

Jardin de Chlorophylle Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Végétalise tes regards #2 | Pratique du Tataki-Zomé Jardin de Chlorophylle 2022-06-08 was last modified: by Végétalise tes regards #2 | Pratique du Tataki-Zomé Jardin de Chlorophylle Jardin de Chlorophylle 8 juin 2022 14:00 Jardin de Chlorophylle Roubaix roubaix

Roubaix Nord