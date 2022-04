©lub Musette / Marché de Printemps Grand Place de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

©lub Musette / Marché de Printemps Grand Place de Roubaix, 1 mai 2022 10:00, Roubaix. Dimanche 1 mai, 10h00 Sur place Entrée libre Dans le cadre de Végétalise tes regards #2, rejoignez-nous le dimanche 1er mai entre 10h et 18h sur notre stand au Marché de Printemps – Plantes & Zéro déchet, Grande Place de Roubaix. Avec le « Club Musette » : le BAR vous offre un outil pédagogique familial sous forme de sacoche contenant du matériel créatif et un livret technique afin de réaliser des ateliers. Par cette démarche de sensibilisation créative, nous vous proposons d’approcher une partie des enjeux de la transition écologique et solidaire, de façon instructive et ludique. Ce rendez-vous dominical est l’occasion d’échanger sur des thèmes artistiques, écologiques et de vous présenter le programme de juin 2022 de Végétalise tes regards se déroulant au sein d’une diversité de jardins roubaisiens. Nous n’attendons plus que vous, venez nombreux .euses ! Marché de printemps — Roubaix #BARRbx #clubmusette #zerodechet #famillecreative #upcycling Grand Place de Roubaix Grand place Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord dimanche 1er mai – 10h00 à 18h00

