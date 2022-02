STITCHING PALESTINE | Diffusion-rencontre Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

STITCHING PALESTINE | Diffusion-rencontre Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 4 mars 2022 19:00, Roubaix. Vendredi 4 mars, 19h00 Sur place Entrée Libre 0362281386 Dans le cadre du festival 2022 Année des textiles du monde à Roubaix, le B.A.R. et l’AFPS vous proposent de découvrir le documentaire de Carol Mansour « La Palestine, de fil en aiguille ». Le documentaire « La Palestine, de fil en aiguille » de Carol Mansour, retraçe l’histoire de femmes palestiniennes de la diaspora et leurs liens à la tradition de la broderie palestinienne.

_ Suite à la projection un moment d’échange avec le public est proposé en compagnie du Docteur Abir Chahine, afin de converser sur les notions d’identités, de patrimoine et de transmission. STITCHING PALESTINE

(La Palestine de fil en aiguille)

Film de Carol Mansour

Liban, Jordanie, Palestine, 2017, VOSTF, 78 minutes Douze femmes palestiniennes sont assises devant nous, et parlent de leur existence avant la Diaspora, de leurs souvenirs, de leurs vies et de leur identité. Les narratrices partagent la crainte permanente que disparaisse l’art ancien de la broderie. Douze femmes résistantes, déterminées et éloquentes, venues de milieux très différents : avocates, artistes, femmes au foyer, activistes, architectes et politiciennes brodent ensemble l’histoire de leur mère patrie, de leur dépossession, et de leur foi indéfectible dans le triomphe de la justice.

À travers leurs histoires, l’individuel s’entre-tisse au collectif, tout en restant distinctement personnel. Douze femmes, douze vies et autant d’histoires venues de Palestine ; une terre dont la position était pointée sur la carte du monde, mais qui y est aujourd’hui brodée sur toute sa surface. • Trailer en VOSTA https://bit.ly/stitchingpalestine

• Diffusion en VOSTF

• https://www.france-palestine.org/+-AFPS-Agglomeration-Roubaix-Tourcoing-59-+ Bureau d’Art et de Recherche | Le Fil Rouge | Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 € –

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr

Nocturne Jeudi 15:00 > 20:00

Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

info.le.bar@free – 03 62 28 13 86

M° Gare Jean Lebas (Roubaix) Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord vendredi 4 mars – 19h00 à 21h00

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Adresse 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix Departement Nord

Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

STITCHING PALESTINE | Diffusion-rencontre Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 2022-03-04 was last modified: by STITCHING PALESTINE | Diffusion-rencontre Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie 4 mars 2022 19:00 Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix roubaix

Roubaix Nord