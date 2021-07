Roubaix Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Nord, Roubaix Spécimens spectaculaires | Ateliers créatifs avec Béatrice Meunier-Déry Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Spécimens spectaculaires | Ateliers créatifs avec Béatrice Meunier-Déry Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 26 juillet 2021 14:00-26 juillet 2021 17:00, Roubaix. 26 – 30 juillet Pour les activités d’été de la Ville de Roubaix, le BAR propose une semaine d’atelier du 26 au 30 juillet, les après-midi de 14h à 17h proposée pour les jeunes roubaisien.ne.s, âgé.e.s de 11 à 14 ans. Une semaine d’initiation plastique à des techniques mixtes (peinture, dessin, collage, …) est proposée pour les jeunes roubaisien.ne.s, âgé.e.s de 11 à 14 ans. Avec l’artiste plasticienne et textile Béatrice Meunier, le BAR deviendra le laboratoire créatif de fictions artistiques sur la faune dite spectaculaire. Spectaculaire par ses formes, ses couleurs, ses textures, … En découvrant qu’il y aurait encore 87% de la faune sauvage à répertorier, et même proche de là où on vit, on s’est dit que c’était à notre tour d’imaginer à quoi ressemblerait cette faune spectaculaire et son écosystème. Pendant cinq jours, nous porterons fièrement nos blouses d’explorateurs-chercheurs pour créer nos spécimens (arachnide, amphibien, oiseau, …). Et nous nous initierons à une diversité de techniques plastiques (acrylique, peinture métallique, pastel, crayon, feutre, collage, …), se mettant ainsi au service de la couleur. Gratuit pour les roubaisiens, avec les chèques été 2021.

Inscription sur le site de la Ville de Roubaix et en Mairie, dans la limite des places disponibles. Chèque été 2021

Ces activités à la carte peuvent être financées avec les Chèques été.

Chaque enfant roubaisien âgé de 3 à 18 ans peut bénéficier d’un chéquier composé de 5 coupons d’une valeur de 10€, soit un total de 50€ (la monnaie n’est pas rendue). Les Chèques été sont à retirer dans votre Mairie de Quartiers. D’autres activités sont proposées à partir de 6 ans Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord lundi 26 juillet – 14h00 à 17h00

mardi 27 juillet – 14h00 à 17h00

mercredi 28 juillet – 14h00 à 17h00

jeudi 29 juillet – 14h00 à 17h00

vendredi 30 juillet – 14h00 à 17h00

Heure : 14:00 - 17:00
Lieu Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie
Adresse 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix
Ville Roubaix