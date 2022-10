Rossella Piccinno | Conférence contée & apéro musical Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Rossella Piccinno | Conférence contée & apéro musical Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 29 octobre 2022 18:00, Roubaix. Samedi 29 octobre, 18h00 Sur place Entrée libre – Adhésion annuelle à partir de 5 €

L’exposition Narratives – BALTA, C. Darcy, J. Deshais, J. Kaeppelin, E. Merland, M. Moret, R. Piccinno, C. Richard, L. Tilikète – se termine ce samedi 29 octobre avec l’artiste Rossella Piccinno. Pour le finissage de l’exposition NARRATIVES, le samedi 29 octobre à partir de 18:00 et à l’occasion de son 44ème anniversaire, l’artiste Rossella Piccinno nous invite à parcourir avec elle une année de vie et de créativité. Lors de cette conférence contée, elle nous dévoilera les voies psychédéliques et ésotériques qui ont marqué sa créativité le long de cette année.

En alternant réflexions et lectures de textes inédits, elle partagera avec nous les étapes de travail du film documentaire qu’elle est en train de réaliser sur la mémoire du sculpteur, philosophe, écologiste flamand, Norman Mommens.

Elle nous montrera aussi les pierres « magiques » trouvées sur la Côte d’Opale, et elle nous racontera son dernier périple au labyrinthe de Chartres. De la musique ainsi qu’un apéro nous accompagnerons pour adoucir ce temps d’échange.

Avec le soutien de Ville de Roubaix, Label Ville d'Art et d'Histoire, Collectif HF Hauts-de-France, Préfet de la Région Hauts-de-France – Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes – Région Hauts-de-France

