POINTS DE VUE | Fabrice Poiteaux, Stéphane Laurent Marcel, Élodie Merland et Michel Nguie Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

POINTS DE VUE | Fabrice Poiteaux, Stéphane Laurent Marcel, Élodie Merland et Michel Nguie Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 15 avril 2022 18:00, Roubaix. 15 avril – 25 juin Sur place Adhésion annuelle à partir de 5 € Fabrice Poiteaux, Élodie Merland, Michel Nguie et Stéphane Laurent Marcel sondent alors notre rapport au regard dans une échelle de points de vue qui invite à parcourir les territoires autrement. POINTS DE VUE | Fabrice Poiteaux, Stéphane Laurent Marcel, Élodie Merland et Michel Nguie Les regards appellent intrinsèquement aux points de vue. Ceux qui laissent derrière soi une vision poétique, philosophique, mécanique de l’endroit.. mais avant tout artistique. Le point de vue étrique ou libère l’artiste (Fabrice Poiteaux, Élodie Merland, Michel Nguie et Stéphane Laurent Marcel) dans sa relation à l’espace. Par la contrainte ou la délégation à la machine, le geste alors frontale, aléatoire ou panoramique devient l’extension du point de vue qui replace l’humain en son cœur. Il explore à la fois l’essence du lieu et la construction mentale du paysage par la découverte subjective d’un territoire. Les captations et impressions sensibles s’incarnent alors comme les témoins de ces quatre artistes rentrés en enquête, tant dans une technique qu’au sein d’une exploration. À travers un regard miroir ou un paysage réinventé, les photographies et vidéos deviennent ainsi la preuve d’instants vécus au milieu de points de vue… dans un micro ou macrocosme… dans un paysage naturel ou construit (architectural, fictif, …). Fabrice Poiteaux, Élodie Merland, Michel Nguie et Stéphane Laurent Marcel sondent alors notre rapport au regard dans une échelle de points de vue qui invite à parcourir les territoires autrement : qui regarde ? Qui nous regardons ? Qui est regardé ? Entre photographies et vidéos, plongez au cœurs des paysages habités et traversés ! En partenariat avec la Nuit des Arts – Mai 2022, Roubaix Commerce et UTOPIA Bureau d’Art et de Recherche | Le Fil Rouge | Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 €

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr

Nocturne Jeudi 15:00 > 20:00

Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord vendredi 15 avril – 18h00 à 23h00

samedi 16 avril – 15h00 à 19h00

jeudi 21 avril – 15h00 à 20h00

vendredi 22 avril – 15h00 à 19h00

samedi 23 avril – 15h00 à 19h00

jeudi 28 avril – 15h00 à 21h00

vendredi 29 avril – 15h00 à 19h00

samedi 30 avril – 15h00 à 19h00

dimanche 1er mai – 15h00 à 19h00

jeudi 5 mai – 15h00 à 21h00

vendredi 6 mai – 15h00 à 19h00

samedi 7 mai – 15h00 à 19h00

jeudi 12 mai – 15h00 à 21h00

vendredi 13 mai – 15h00 à 19h00

samedi 14 mai – 15h00 à 19h00

jeudi 19 mai – 15h00 à 21h00

vendredi 20 mai – 15h00 à 19h00

samedi 21 mai – 15h00 à 19h00

jeudi 26 mai – 15h00 à 20h00

vendredi 27 mai – 15h00 à 19h00

samedi 28 mai – 15h00 à 19h00

jeudi 2 juin – 15h00 à 20h00

vendredi 3 juin – 15h00 à 19h00

samedi 4 juin – 15h00 à 19h00

dimanche 5 juin – 15h00 à 19h00

jeudi 9 juin – 15h00 à 20h00

vendredi 10 juin – 15h00 à 19h00

samedi 11 juin – 15h00 à 19h00

jeudi 16 juin – 15h00 à 20h00

vendredi 17 juin – 15h00 à 19h00

samedi 18 juin – 15h00 à 19h00

jeudi 23 juin – 15h00 à 20h00

vendredi 24 juin – 15h00 à 19h00

samedi 25 juin – 15h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Adresse 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix Departement Nord

Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

POINTS DE VUE | Fabrice Poiteaux, Stéphane Laurent Marcel, Élodie Merland et Michel Nguie Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 2022-04-15 was last modified: by POINTS DE VUE | Fabrice Poiteaux, Stéphane Laurent Marcel, Élodie Merland et Michel Nguie Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie 15 avril 2022 18:00 Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix roubaix

Roubaix Nord