Mes mains numériques #6 – Atelier Avap — Poaa21 Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 1 octobre 2021 15:00, Roubaix. 1 – 3 octobre Sur place Entrée libre adhésion annuelle à partir de 5€ Pour les POAA21, le BAR vous propose, pour la sixième édition de “Mes mains numériques”, une sélection d’œuvres audiovisuelles réalisées durant les années 2020-21 dans le cadre de l’AVAP. Au programme, plus d’une heure de documentaire de création, vidéo monobande et films courts :

| « Trois fois toi » de Jean-Louis Accettone

| « Petit cinéma » de Arnaud Ferret

| « Jean et Marie, le feu sacré » de Rémy Vouters Vendredi 1/10. 15:00-22:00 Rencontre avec les réalisateurs

Samedi 2/10. 15:00-19:00

Dimanche 3/10. 15:00-19:00 Goûter des artistes Expositions de anna buno ” la veilleuse” et de marina Le gall “Fonctions du vivant’ visibles. L’objectif de l’AVAP est de permettre aux artistes et réalisateurs de finaliser leurs projets tout en se formant. Il permet de favoriser l’autonomie des créateurs, et d’aider des producteurs disposant de moyens limités.

L’Atelier est ouvert aux projets spécifiquement liés aux arts plastiques et à l’expérimentation vidéo, ainsi qu’à des créations transdisciplinaires (vidéo, installations, spectacle vivant). L’Atelier Vidéo Art Plastique n’a pas de mission de service public. Il a été initié par deux associations de droit privé qui unissent leurs ressources et leurs compétences pour aider à la création.

_Équipe MONAC.1 _ equipe.monac1@wanadoo.fr

Dans le cadre des POAA21, département du Nord et avec le soutien de Équipe MONAC.1 – Galerie Frontières, Heure Exquise !, Pictanovo, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Musée des Beaux Arts de Calais, Musée La Piscine et Ville de Gravelines.

Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie
112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix
59100 Roubaix Centre
Nord

vendredi 1er octobre – 15h00 à 22h00

samedi 2 octobre – 15h00 à 19h00

dimanche 3 octobre – 15h00 à 19h00

