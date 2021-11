Roubaix Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Nord, Roubaix “LES MURS DE DEICHEEH” de Clémence Lehec et Tamara Abu Laban Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

“LES MURS DE DEICHEEH” de Clémence Lehec et Tamara Abu Laban Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 26 novembre 2021 19:30, Roubaix. Vendredi 26 novembre, 19h30 Sur place Entrée libre 0362281386 L’AFPS Roubaix Tourcoing et le BAR vous proposent, dans le cadre du Mois du Film Documentaire 2021, une soirée docu-débat autour du graffiti en Palestine vendredi 26 novembre à partir de 19:30. Autour du film, « LES MURS DE DEICHEEH » de Clémence Lehec et Tamara Abu Laban, de l’ouvrage paru « Sur les murs de Palestine. Filmer les graffitis aux frontières de Dheisheh » aux éditions Métisse Presse. Le graffiti palestinien a une histoire et des spécificités aussi particulières que méconnues. Né dans les camps de réfugiés à la fin des années 1960, le graffiti y est encore largement répandu aujourd’hui. Il est pratiqué par des graffeurs ne se revendiquant pas tous comme artistes et mobilisant des thèmes éminemment politiques.

Sur les murs de Palestine nous emmène au sein du camp de Dheisheh pour nous révéler les dessous de ce mouvement aux prises avec les multiples enjeux de la frontière, dans un espace où celle-ci est systématiquement contestée. Suivi d’un court métrage sur le personnage du caricaturiste palestinien Naji Al-Ali : « Handala » de Sivan Halevy. Pour les idées cadeaux de fin d’année

_ Stand AFPS Roubaix Tourcoing

_ Produits palestiniens avec Le Philistin

_ Ouvrage de Clémence Lehec, « Sur les murs de Palestine – Filmer les graffitis aux frontières de Dheisheh », ed. Metispresses. Qsp Galerie – 112 avenue Jean Lebas – Roubaix

Entrée libre

Métro : Gare Jean Lebas – Bus ligne n° 30-33, CIT 5, Z6

Parking : Gare Jean Lebas > Musée de la Piscine Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord vendredi 26 novembre – 19h30 à 22h30

Détails Heure : 19:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Adresse 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix