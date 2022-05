LA VIE DES OBJETS / Peinture, sculpture, photographie, céramique Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

LA VIE DES OBJETS / Peinture, sculpture, photographie, céramique Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 12 novembre 2020 15:00, Roubaix. 12 – 28 novembre 2020 Sur place Adhésion annuelle à partir de 2 € Représenter l’insignifiant, c’est nous permettre de nous laver les yeux,ainsi porté à nos yeux par les artistes, toutes et tous leur offrirontla singularité de notre intérêt. Rencontre vendredi 9 octobre – 18:00 > 23:00

Exposition 9 oct. > 28 nov. 2020 En cet automne sous COVID19, le Bureau d’Art et de Recherche vous propose de questionner l’objet, ces « trucs » qu’ils soient naturels ou fabriqués de main d’homme. Qu’ils aient fonction décorative, utilitaire, technique, … ils nous accompagnent dans nos quotidiens jusqu’à la banalité, l’insignifiance. Par la re-présentation et l’agencement, la fabrication, l’assemblage les artistes Audric Bughin, Hélène Delmaire, Arnaud Féret, Stéphane Laurent Marcel, Hélène Marcoz, Jacques Marant, Hélène Soète, V&F, Rémi Zanutto jouent de leurs symboliques, usages, caractères iconiques pour s’inscrire ou faire des clins d’œil au sujet pictural de la nature morte, de la vanité, du memento mori, … Représenter l’insignifiant, c’est nous permettre de nous laver les yeux,

ainsi porté à nos yeux par les artistes, toutes et tous leur offriront

la singularité de notre intérêt. Bureau d’Art et de Recherche

112 Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 2€

accueil jeudi nocturne 15:00 > 20:00 — Vendredi, samedi et 1er dimanche du mois de 15:00 à 19:00

Accès : M° ligne 2 Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6 – Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord jeudi 12 novembre 2020 – 15h00 à 20h00

vendredi 13 novembre 2020 – 15h00 à 19h00

samedi 14 novembre 2020 – 15h00 à 19h00

jeudi 19 novembre 2020 – 15h00 à 20h00

vendredi 20 novembre 2020 – 15h00 à 19h00

samedi 21 novembre 2020 – 15h00 à 19h00

jeudi 26 novembre 2020 – 15h00 à 20h00

vendredi 27 novembre 2020 – 15h00 à 19h00

samedi 28 novembre 2020 – 15h00 à 19h00

