LA VEILLEUSE | Anna Buno Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 3 septembre 2021 15:00, Roubaix.

3 septembre – 3 octobre Sur place

« La veilleuse », une exposition-résidence dédiée aux productions d’Anna Buno. L’exposition s’inscrit dans la continuité de la résidence de l’artiste plasticienne qui s’est tenue du 16 au 26 août, à la Qsp* galerie, dans le cadre du programme Watch This Space 11.**

« La veilleuse » est le prologue d’une enquête sur une maison disparue intitulée PARCELLE 435. C’est plus précisément le retour sur un lieu d’enfance, constat d’un oubli et la lente reconstitution d’une mémoire. PARCELLE 435 sera l’enquête.

« La veilleuse » est une fantasme archéologique dont la bâtisse abandonnée nourrit l’imaginaire et la démarche d’Anna Buno puisqu’il ne reste plus que la parcelle 435, comme précisé au cadastre. À la croisée de la mémoire et du conte, c’est ce fantasme qui débute son enquête. Anna s’engage à prélever, réunir des éléments, documents et autres preuves de l’existence de cette maison. La plasticienne use d’outils et de méthodes empruntés autant à l’architecture qu’à l’urbanisme, et plus particulièrement à l’archéologie.

L’enquête et son journal alimentent des formes qui modélisent le volume d’un espace oublié, jouant d’une ambiguïté entre invention et preuve, des maquettes de folies : papier-peint dégradé par le temps, carte postale, échafaudage, projection de dessins, … Avec PARCELLE 435, Anna Buno considère les éléments dans toute leur matérialité et leur espace, malgré leur absence.

Exposition-résidence en deux temporalités :

Du 3 au 17 septembre _ Work in progress

_Présentation de l’atelier & des œuvres de Anna Buno et de son partenaire d’enquête, Henri Duhamel

_Projection de la vidéo sonore « la veilleuse », en façade, diffusée en nocturne

_Présentation des éditions HH, avec Fanny Muller

Du 18 au 19 septembres (JEP) _ Vernissage & Performance

_ Journées Européennes du Patrimoines (pass sanitaire obligatoire)

* Rencontre – samedi 18 septembre, à partir de 15:00

* Performance vocale & sonore de Anna Buno et ses artistes invité.e.s – samedi 18 septembre, à 19:30

_Activation des œuvres sonores pour le reste de l’exposition

_ Goûter des artistes le dimanche 3 octobre de 15:00 à 19:00

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 € – 112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord

vendredi 3 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 4 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 5 septembre – 15h00 à 19h00

jeudi 9 septembre – 15h00 à 19h00

vendredi 10 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 11 septembre – 15h00 à 19h00

jeudi 16 septembre – 15h00 à 19h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

jeudi 23 septembre – 15h00 à 19h00

vendredi 24 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 25 septembre – 15h00 à 19h00

jeudi 30 septembre – 15h00 à 19h00

vendredi 1er octobre – 15h00 à 19h00

samedi 2 octobre – 15h00 à 19h00

dimanche 3 octobre – 15h00 à 19h00