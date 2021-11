Roubaix Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Nord, Roubaix Goûter des artistes | Patronage, découpage, assemblage Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Goûter des artistes | Patronage, découpage, assemblage Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 7 novembre 2021 15:30, Roubaix. Dimanche 7 novembre, 15h30 Sur place Entrée libre et sans réservation. info.le.bar@free.fr, 0362281386, http://www.le-bar.fr/gallerie-q-s-p/ Rencontre et échange avec les artistes de l’exposition “En Découdre” à la qsp galerie, autour de confiseries et atelier plastique. Ce dimanche 7 novembre, le BAR est heureux de vous convier à son « Goûter des artistes » mensuel ; atelier créatif et gourmandises. Inspirés par le travail plastique de Michèle Cirès-Brigand, artiste présentée à la Qsp galerie dans l’exposition « En Découdre », petit.e.s et grand.e.s se familiariseront avec les techniques préliminaires de production textile. Nous aurions pu visiter l’univers textile en piquant, en cousant, en surjetant, … le tissu. Mais dans cet atelier, il s’agit de s’initier à la création de projets textiles par le patronage, le découpage, l’assemblage, le gabarit, le motif, la colorimétrie, … sur papier et autres supports découpables et imprimables. Une idée en tête : aborder des techniques simples pour modéliser des compositions peintes ou dessinées. Nous pourrons imaginer des accessoires, vêtements, motifs, objets décoratifs, … abstraits ou figuratifs. Pour les plus grand.e.s, cela rappellera les univers d’éléments que l’on construisait pour nos personnages fictifs préférés.

Pour les plus petit.e.s, c’est la promesse de nouvelles options créatives qui agrémenteront les prochains terrains et heures de jeux. Dimanche 7 novembre, à partir de 15:30.

Atelier réalisable par tous, pour tous les âges et à tous les niveaux.

Peut nécessiter une vigilance plus accrue des parents lors du découpage. Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie

Lieu de cercle privé

Adhésion annuelle à partir de 2€ 112, avenue Jean Lebas

59100 Roubaix

Tel. 03 62 28 13 86

Mail. info.le.bar@free.fr Nocturne jeudi 15:00 > 20:00

Vendredi, samedi et 1er dimanche du mois 15:00 > 19:00

Métro : Gare Jean Lebas – Bus ligne n° 30-33, CIT 5, Z6

Parking : Gare Jean Lebas > Musée de la Piscine Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord dimanche 7 novembre – 15h30 à 19h00

