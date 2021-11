Roubaix Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Nord, Roubaix ECCE TERRA | Céramique contemporaine Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

ECCE TERRA | Céramique contemporaine Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 3 décembre 2021 18:00, Roubaix. 3 décembre 2021 – 29 janvier 2022 Sur place Entrée libre dans le cadre de la nuit des arts 0362281386 Le BAR et le Fil Rouge vous proposent de partager « Ecce Terra » exposition de céramique contemporaine qui allie expérimentations, questionnements contemporains et savoir-faire techniques. « Ecce Terra », sous la houlette de la sculptrice et enseignante Séverine Hubard, réunit un groupe de jeunes artistes émergeant.e.s issu du post-diplôme Kaolin 2018-2019 de l’École nationale supérieure d’art et de design de Limoges. « Ecce Terra », sous la houlette de la sculptrice et enseignante Séverine Hubard, réunit un groupe de jeunes artistes émergeant.e.s issu.e.s du post-diplôme Kaolin 2018-2019 de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges. L’exposition se propose de s’égarer dans l’exploration de la céramique, porcelaine, grès ou faïence, en suivant le « fil rouge » de la faille qui nous amène du vrai au faux (Jessie Derogy), de la vie et la mort (Matéo Clausse), du masculin au féminin (Ellande Jaureguiberry), du construit au déconstruit (Arnaud Folliot), de la récupération au fait maison (Séverine Hubard), de l’éphémère à la permanence (Hippolyte Herfloh), du multiple à l’unique (Inès Lavialle), et autres approches avec les créations de Dorian Felgines et Shuling Liu. En partenariat avec la Nuit des Arts – Déc. 2021 | programme & carte Bureau d’Art et de Recherche | Le Fil Rouge | Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 € –

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr

Nocturne Jeudi 15:00 > 20:00

Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord vendredi 3 décembre – 18h00 à 23h00

