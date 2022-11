E.XPLO | Roubaix Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

E.XPLO | Roubaix Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 25 septembre 2022 00:00, Roubaix. 26 septembre – 31 décembre Sur place Entrée libre http://www.explo.city/, info.le.bar@free.fr

Jusqu’à décembre 2022, le BAR vous convie à une expérimentation digitale : e.xplo. Ce projet se définit comme une exploration urbaine, artistique et historique dans les rues de Roubaix. Loin d’être une exposition hors les murs, e.xplo vous propose une expérience de parcours inédite, active et sur-mesure par le biais d’interactions physiques et digitales mêlant art contemporain, patrimoine et espaces de socialisation. En naviguant sur l’interface web (gratuite et intuitive), vous devenez ainsi acteur.trice de votre propre exploration plutôt que simple spectateur.trice. Il s’agit de retracer l’histoire industrialo-textile de Roubaix associée à des créations contemporaines. À travers les œuvres des artistes nationaux et internationaux Fabien Bouchard Parse/Error, Michèle Cirès-Brigand, Amel El Kamel, Magali Fruit, Anastasiia Kolesnik, Jean-Philippe Loridan, François Martinache et Manon Pretto, le BAR ambitionne de vous montrer visions et techniques renouvelant notre rapport au patrimoine culturel roubaisien, à l’art contemporain et au digital. > Comment ça marche ?

Il suffit d’utiliser son smartphone et de scanner les QR codes apposés sur les vitrines des 8 social spots. Et après, se laisser guider dans l’application au fil des découvertes et interactions proposées.

> C’est où ?

De la gare à La Condition Publique, sur les vitrines des social spots : Autour des Mots ; La Qsp galerie ; Harold’s Food & Coffee ; Ceci n’est pas une boulangerie ; Freyja Nørdic Café ; Pôle IIID ; Roubaix Music ; La Condition Publique.

> Accessibilité ?

Gratuit & 24H/7j Pour en savoir plus :

> www.explo.city/

> www.instagram.com/explo.city/ En partenariat avec le Ministère de la Culture, Drac Hauts-de-France, Région Hauts-de-France et Ville de Roubaix

Avec le soutien de Ville de Roubaix « ville d’art et d’histoire », Roubaix Tourisme, Roubaix Côté Commerce, Le Fresnoy – Studio des arts contemporains, Autour des Mots, Harold’s Food & Coffee, Ceci n’est pas une boulangerie, Freyja Nørdic Café, Pôle IIID, Roubaix Music et La Condition Publique. Bureau d’Art et de Recherche | Le Fil Rouge | Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 €

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

Tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr

Nocturne Jeudi 15:00 > 20:00

Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

