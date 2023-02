Chengdong GUO | Tension / Distorsion Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie, 3 mars 2023 15:00, Roubaix.

Le Bureau d’Art et de Recherche et l’Institut Confucius de l’Artois vous proposent l’exposition « tension / distorsion » dédiée au travail de sculpteur de l’artiste Chengdong Guo. 3 mars – 2 avril 1

Exposition du 3 mars au 2 avril 2023

_ Vernissage-rencontre avec l’artiste Chengdong Guo le samedi 18 mars à partir de 16:00

_ Dimanche 5 mars et 2 avril 2023 : Goûter des artistes – diffusion vidéo et lectures à haute voix de poésie Zen

Né en Chine en 1975, l’artiste Chengdong Guo intègre les beaux-arts de Versailles en 2004. Après plusieurs années de recherches, d’expériences, et de maturation, tant formelle que conceptuelle, un ensemble de sculptures récentes et témoins des évolutions de son travail sera présenté.

L’ensemble de l’œuvre de Chengdong Guo est marqué par l’assimilation progressive du corps de l’homme et du cheval. Ce travail sur l’hybridation, l’unicité et la duplicité a souvent donné lieu à une réinterprétation du motif du centaure. En creux d’un minutieux travail métonymique, Chengdong Guo transforme certaines parties du corps de l’animal en objets poétiques, métaphoriques et symboliques.

Au gré de recherches sur la forme et l’informe, la métamorphose opère, une tête de cheval donne à voir une graine germée et des têtes de solipèdes* stylisées deviennent des bulles. Cette hybridité se lit également dans les influences et les différents courants artistiques travaillés par l’artiste. Si son travail est resté empreint de convention ancestrales, réalistes et traditionalistes, il tend à se faire aujourd’hui plus intimiste, abstrait, baigné de culture moderne et contemporaine.

* Dont le pied se termine par un seul doigt muni d’un sabot

En partenariat avec l’Institut Confucius de l’Artois – l’Université de l’Artois dans le cadre du IXème Festival des arts de la Chine. Avec le soutien de Région Hauts-de-France, Ville de Roubaix, Département du Nord.

Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie _ Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 € 112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix Tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr Nocturne Jeudi 15:00 > 20:00 Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00 M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6 Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

info.le.bar@free.fr 03 62 28 13 86

