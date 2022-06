À la nature brute | Renata Andrade, Rosa Arango, Aurélien Bonnetaud, Julien Faye, Myriam Hequet et François Lanteaume Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

À la nature brute | Renata Andrade, Rosa Arango, Aurélien Bonnetaud, Julien Faye, Myriam Hequet et François Lanteaume Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie, 1 juillet 2022 18:00, Roubaix. 1 juillet – 6 août Sur place Entrée libre, adhésion annuelle à partir de 5€ info.le.bar@free.fr

Renata Andrade, Rosa Arango, Aurélien Bonnetaud, Julien Faye, Myriam Hequet et François Lanteaume proposent de porter cette réflexion « à la nature brute » à travers leurs œuvres. « À la nature brute » comme interface de deux concepts qui s’opposent traditionnellement. La « culture », étroitement liée à la « civilisation » et la « nature » en tant que symbole du sauvage, voire du chaotique et de l’insaisissable. L’homme, par essence, évolue dans la duplicité de ces deux éléments inconciliables. C’est ce qui a mené une partie de l’Humanité à se positionner dans un rapport de domination et de domestication vis-à-vis de son environnement naturel. Originellement, cela est fortement lié à l’instinct de survie en environnement hostile. Au fil du temps, cette nécessité vitale a disparu pour basculer vers une recherche d’efficacité et de confort. Force est de constater qu’en ce millénaire, l’idée d’une maîtrise totale de la « culture » sur la « nature » semble relever de l’illusion et de l’absurde au point de créer des « zones de friction ». En conséquence, nombre de nos contemporain.es reconsidèrent cette posture de domination pour changer de paradigme et opter pour une vision harmonieuse de notre rapport à la « nature ». Les artistes réunis par Aurélien Bonnetaud proposent d’offrir à nos yeux, par la peinture, vidéo, plastigraphie, … des visions et récits développant de nouvelles géographies, autant que des mythologies, modelées par un retour à l’essence et une invocation au vivant. Bureau d’Art et de Recherche | Le Fil Rouge | Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 € –

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr

Nocturne Jeudi 15:00 > 20:00

Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix 59100 Roubaix Centre Nord vendredi 1er juillet – 18h00 à 22h30

samedi 2 juillet – 15h00 à 19h00

dimanche 3 juillet – 15h00 à 19h00

jeudi 7 juillet – 15h00 à 19h00

vendredi 8 juillet – 15h00 à 19h00

samedi 9 juillet – 15h00 à 19h00

jeudi 14 juillet – 15h00 à 19h00

vendredi 15 juillet – 15h00 à 19h00

samedi 16 juillet – 15h00 à 19h00

jeudi 21 juillet – 15h00 à 19h00

vendredi 22 juillet – 15h00 à 19h00

samedi 23 juillet – 15h00 à 19h00

jeudi 28 juillet – 15h00 à 19h00

vendredi 29 juillet – 15h00 à 19h00

samedi 30 juillet – 15h00 à 19h00

jeudi 4 août – 15h00 à 19h00

vendredi 5 août – 15h00 à 19h00

samedi 6 août – 15h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Adresse 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix Departement Nord

Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

À la nature brute | Renata Andrade, Rosa Arango, Aurélien Bonnetaud, Julien Faye, Myriam Hequet et François Lanteaume Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 2022-07-01 was last modified: by À la nature brute | Renata Andrade, Rosa Arango, Aurélien Bonnetaud, Julien Faye, Myriam Hequet et François Lanteaume Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Bureau d'Art et de Recherche , Qsp galerie 1 juillet 2022 18:00 Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix

Roubaix Nord