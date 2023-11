Concert Christian Vasseur Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Concert Christian Vasseur Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix, 10 décembre 2023, Roubaix. Concert Christian Vasseur Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix Dimanche 10 décembre, 16h30 2023-12-10 16:30 Christian Vasseur nous offre un concert en solo (guitare, voix, électronique) dans le cadre et en dialogue avec l’exposition « +6 affinités » le dimanche 10 décembre à partir de 16:30. Dimanche 10 décembre, 16h30 1 home *Si sa musique doit autant à la tradition classique qu’à l’expression populaire, elle est avant tout protéiforme, libre de tout dogme et l’improvisation y tient une belle place.

*Compositions classiques, bidouillages, collages sonores, acoustique et électronique en dialogue, sont autant de chemins de traverse, d’explorations vers des espaces avec profondeur de champ, superpositions de plans et panoramiques qu’il propose à nos oreilles.

Dans ses œuvres avec voix les interjections sont les traces d’un langage des origines, les fossiles sonores d’un grand poème sensuel primitif. Sa musique élabore un folklore imaginaire qui semble venir de contrées connues.

Pourtant un petit rien, quelque chose d’ineffable dit que nous sommes ailleurs.

Ainsi il donnera 45′ de musique inspirée par le matériau de l’album « Fins de partie » réalisé avec Giuseppe Antonuccio. En écoute

https://christianvasseur.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/ChristianVasseurMus Dans le cadre de la 25° Nuit des Arts

Programme complet https://urlr.me/v95Qq Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

